Maltempo: Sib Abruzzo, notevoli danni da mareggiate

A causa di mareggiate e maltempo, il Sib-Confcommercio Abruzzo segnala notevoli danni agli stabilimenti balneari su numerosi tratti del litorale: il presidente Riccardo Padovano sollecita l’avvio dei lavori di difesa della costa già programmati dalla Regione Abruzzo.

“Occorre iniziare da subito perche’ sono sempre piu’ frequenti fenomeni naturali impetuosi come quelli in atto che possono essere contrastati solo con adeguate opere a protezione della costa“, ha spiegato Padovano. “In alcuni tratti siamo riusciti ad evitare il peggio grazie a scogliere radenti poste a protezione delle strutture a seguito delle mareggiate di novembre, ma in altri punti scoperti l’impeto del mare e’ arrivato addirittura a ridosso delle strade e delle civili abitazioni“.