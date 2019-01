Maltempo Sicilia: Anas libera dalla neve le provinciali nel Palermitano

Su richiesta della Protezione Civile Regionale, Anas è intervenuta con propri uomini e mezzi per liberare dalla neve, ripristinando la percorribilità, le strade provinciali di Piano Battaglia, località sciistica nel comune di Petralia Sottana, in provincia di Palermo.

Le squadre di Anas, si legge in una nota dell’azienda, hanno operato sulle strade provinciali 54 e 119 mediante mezzi spazzaneve muniti di spargisale.

L’intervento, cominciato durante la notte di ieri, si è concluso questa mattina consentendo la transitabilità in sicurezza senza particolari disagi per la circolazione nella zona. Anas, società del Gruppo FS Italiane, raccomanda prudenza nella guida e ricorda che l`evoluzione della situazione del traffico in tempo reale è consultabile anche su tutti gli smartphone e i tablet, grazie all`applicazione ”VAI” di Anas, disponibile gratuitamente in ”App store” e in ”Play store”. Inoltre si ricorda che il servizio clienti “Pronto Anas” è raggiungibile chiamando il numero verde gratuito 800.841.148.