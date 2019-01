Maltempo Sicilia: aziende agricole isolate sulle Madonie

“Sulle Madonie le aziende agricole sono semi isolate e solo grazie all’impiego dei trattori alcune strade sono percorribili, seppure in parte. È corsa contro il tempo per far rientrare gli animali e fornire loro un riparo sicuro“: lo rende noto Coldiretti Sicilia, precisando che nelle aziende sulle montagne di Collesano, in provincia di Palermo, le tubature di acqua e gas sono congelate e bisogna riscaldarle con mezzi d’emergenza. Le nevicate delle ultime ore, soprattutto nelle aree montane, stanno creando disagi notevoli agli agricoltori. Innevati gli uliveti di Chiaramonte Gulfi (Ragusa), neve copiosa a Caltanissetta, sui Nebrodi, sui monti Sicani. Neve anche a bassa quota nelle zone etnee e del messinese e nel Belice. “Si temono danni per le gelate -dice Coldiretti Sicilia-. La situazione è costantemente monitorata dai nostri tecnici“.