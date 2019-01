Maltempo Sicilia: nevicate in atto, sospesa circolazione dei treni sulla Palermo-Catania

Disagi per la circolazione ferroviaria in Sicilia a causa del maltempo: per le intense nevicate in atto, sulla linea Palermo–Catania la circolazione è sospesa fra Caltanissetta e Lercara Diramazione, mentre è ripresa alle 9 fra Catania e Caltanissetta. La percorrenza dei treni e’ limitata fra queste due stazioni. Interrotta al momento anche la Gela-Canicatti’-Caltanissetta.

Traffico rallentato sulla Palermo-Agrigento, con ritardi fino a 40 minuti. Soppressi, in mattinata, due treni regionali.