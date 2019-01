Maltempo Sicilia: “Garantire le lezioni nelle scuole”

In seguito della segnalazione dei disagi relativi all’interruzione o al malfunzionamento degli impianti di riscaldamento in numerosi istituti scolastici, l’assessore Roberto Lagalla ha inviato una nota ai presidenti delle Città Metropolitane, ai Commissari dei Liberi Consorzi ed ai sindaci dei comuni siciliani, raccomandando ogni sforzo per garantire la continuità del servizio scolastico e la tempestiva segnalazione di situazioni particolarmente problematiche.

“Le rigide condizioni climatiche del periodo determinano un intuibile stato di disagio che incide negativamente sulla regolare fruizione del diritto allo studio – dice Lagalla – pregiudicando in questo modo la qualità dei servizi”.

“Pur nella comprensione delle difficolta’ economiche che investono gli enti territoriali, si vuole rammentare l’obbligo, di assicurare idonee e continuative condizioni di funzionamento degli istituti scolastici, anche – prosegue – in considerazione della vulnerabilità fisica dei soggetti più piccoli e fragili. Nel raccomandare ogni sforzo per garantire l’adeguata agibilità dei plessi scolastici, invito a segnalare tempestivamente particolari situazioni che pongano oggettivamente l’ente territoriale in condizioni di non potere garantire l’obbligatoria continuità del servizio”.