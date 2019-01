A causa della contemporanea impraticabilita’ delle strade extraurbane, non e’ stato possibile attivare un servizio sostitutivo con autobus.

Riattivate, con limitazioni di velocita’ a causa della presenza di neve, le linee Palermo Catania e Palermo-Agrigento. Per garantire la regolarita’ della circolazione, Trenitalia (Gruppo FS Italiane) ha limitato la percorrenza di alcuni treni regionali, aggiungendo ad altri fermate straordinarie. Ancora interrotta, invece, la Gela-Canicatti’-Caltanissetta.

In graduale miglioramento, dopo gli interventi dei tecnici di Rete Ferroviaria Italiana (Gruppo FS Italiane), la circolazione ferroviaria in Sicilia. Lo rende noto Fs Italiane.

Maltempo: migliora la circolazione ferroviaria in Sicilia

