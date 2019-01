Mentre per domani si annuncia ancora Maltempo, con altre possibili nevicate nel Reatino, i mezzi spargisale stanno già lavorando su alcune importanti arterie laziali. Astral ha attivato i mezzi per prevenire la formazione di ghiaccio, che rappresentare un serio pericolo per gli automobilisti.

Gli spargisale sono attivi sulla 471 di Leonessa, sulla 521 DiMorro, sulla Castrense e sulla sR4 del Terminillo.