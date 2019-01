Maltempo: spazzaneve in azione oltre i 600 metri nel Bolognese

Mezzi spazzaneve della Città Metropolitana di Bologna in azione per pulire le strade sopra i 600 metri dove sono già caduti circa 10 centimetri e dove sta continuando a nevicare. Lo rende noto la stessa Città Metropolitana: i mezzi saranno attivi anche durante la notte.

Al momento tutte le strade provinciali sono percorribili e, con le temperature sotto zero, sono in funzione anche i mezzi spargisale. A seguito delle nevicate sulle alture della Romagna, nel Cesenate e nel Riminese, sono stati attivati, in collina, gli spazzaneve e i mezzi spargisale in modo da fronteggiare eventuali gelate legate al calo della temperatura.