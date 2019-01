Maltempo: la provincia di Teramo impegnata per fronteggiare le emergenze sul territorio

Il ghiaccio e il forte vento in alcune aree del territorio hanno rappresentato il maggior problema nelle prime ore del mattino di oggi. Sulla provinciale 14, nel territorio di Civitella del Tronto, un autocarro è finito fuori strada senza conseguenze per il conducente e sempre sul territorio civitellese si sono registrate difficoltà di transito per la presenza di ghiaccio. Sulla provinciale 21 (territorio di Morro d’oro) un albero è caduto su un autovettura anche in questo caso senza danni alle persone. Lo ha reso noto l’Amministrazione provinciale di Teramo sull’aggiornamento del maltempo sull’intero territorio.

“Questa mattina riunione in Prefettura e in Provincia per fare il punto sulla situazione e organizzare il lavoro delle prossime ore: i mezzi spargisale- spiega la nota- usciranno con due ore di anticipo e saranno sulle provinciali sin dalle 16, 30. Dopo la riunione in Provincia con il presidente Diego Di Bonaventura e con il consigliere delegato Mario Nugnes, si è concordato di intensificare i controlli e le forze in quelle aree della rete dove si presentano le maggiori criticità. Naturalmente è attiva la reperibilità h24”.