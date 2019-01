Maltempo Toscana: ancora neve sull’Amiata

Continua a nevicare in modo debole ma continuo sul Comprensorio dell’Amiata. Oltre alle aperture di oggi (Sciovie Jolly e Asso di Fiori e Seggiovia Cantore al servizio della pista Vetta) la Societa’ ISA ha comunicato per domani Domenica 20 gennaio la possibilita’ di apertura della Pista Direttissima servita dalla Seggiovia Macinaie. La pista era stata oggetto di importanti lavori di produzione di neve con innevamento programmato nei giorni di basse temperature, ma permaneva la difficolta’ di copertura di un tratto di un centinaio di metri, tratto che adesso, con la neve naturale, sembra poter essere completato. Per quanto riguarda la viabilita’, sulle strade della montagna sono in azione i mezzi sgombraneve da ieri, ma le mutevoli condizioni meteo ci impongono di ricordare l’obbligo di pneumatici da neve e catene a bordo, per poter far fronte ai repentini cambiamenti sulla percorribilita’.