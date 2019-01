Maltempo Toscana: niente scuole chiuse domani a Siena

Le scuole di ogni ordine e grado a Siena domani, mercoledi’ 23 gennaio, saranno aperte. Lo dice una nota del Comune spiegando che “il post che sta circolando in rete e sulle chat è un fake e non proviene dalla pagina ufficiale del sindaco”.

Al momento l’allerta meteo diramata dal Sistema Regionale di Protezione civile per la giornata di domani, ricorda l’Amministrazione, e’ di livello giallo. Tutte le notizie ufficiali del Comune di Siena sono consultabili sui siti www.comune.siena.it e www.sienacomunica.it e sulle relative App. “Si raccomanda di non tenere conto di notizie che non provengono da canali ufficiali come i comunicati stampa, i siti web dell’Amministrazione comunale e la pagina ufficiale del sindaco”, conclude la nota.