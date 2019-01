Trentino: 143 mln per i danni da maltempo

Presentato dal presidente della Provincia di Trento, Maurizio Fugatti, un disegno di legge che prevede una variazione al bilancio di previsione della Provincia per gli esercizi finanziari 2019-2021.

Il provvedimento mette in campo, da un lato, 143 milioni per fronteggiare i danni causati dal maltempo, dall’altro 70 milioni a copertura dell’impatto della manovra nazionale sulle finanze provinciali a partire da quest’anno e fino al 2021. Ulteriori 28 milioni sono previsti per la realizzazione dei primi progetti della nuova Giunta provinciale. Il disegno di legge offre anche l’occasione per aggiornare alcune normative provinciali riguardanti in particolare i servizi antincendio, la sanita’ (per reperire medici per ripristinare il servizio di Guardia medica in alcune zone) e i Comuni (rimozione dell’obbligo delle gestioni associate).

Le risorse recuperate con questa variazione provengono da accantonamenti e sono attinte inoltre da minori finanziamenti di alcuni ambiti dell’amministrazione provinciale. “Si tratta pero’ – rassicura Fugatti – di interventi temporanei, perche’ gia’ nel corso della primavera di quest’anno la Giunta adottera’ nuove misure attraverso l’assestamento di bilancio”.