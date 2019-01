Maltempo Trentino: casette per la Protezione civile con legna schianti

Approvata dal Consiglio provinciale di Trento una mozione presentata dal consigliere Claudio Cia (Agire) che impegna la Giunta a realizzare, con una parte del materiale boschivo abbattuto dalla tempesta di fine ottobre e in collaborazione con le ditte specializzate locali, casette di legno per la Protezione civile o vere e proprie abitazioni di legno in grado di sostituire quelle distrutte dalla furia del vento.

“Questa iniziativa – ha detto Cia – potrebbe rappresentare una boccata d’ossigeno per il settore edile del trentino ancora colpito dalla crisi”. L’assessore all’agricoltura e alle foreste, Giulia Zanotelli, ha ringraziato Cia della proposta “sulla quale la Giunta aveva gia’ avviato dei ragionamenti. Si tratta di valutare l’utilizzazione del legname recuperato dopo il disastro di ottobre per opere pubbliche di valenza comunale e provinciale”.