Maltempo Trentino: al via il Piano di ricostruzione delle foreste

Tutelare la filiera trentina del legno, attraverso un approccio coordinato e di sistema, in grado di mettere in sicurezza e ricomporre il territorio boschivo del Trentino. E’ questo l’obiettivo del Piano d’azione per la gestione degli interventi di esbosco e ricostituzione dei boschi danneggiati dal Maltempo di fine ottobre 2018.

Oggi, il presidente della Provincia di Trento, Maurizio Fugatti, ha firmato l’ordinanza di approvazione del Piano, che viene ora trasmesso alla Protezione civile nazionale per gli adempimenti di competenza statale. Il Piano approvato oggi da’ inizialmente conto dell’entita’ dei danni subiti dalle foreste trentine, quantificati in 3.300.000 metri cubi di legname abbattuto posti su circa 19.000 ettari di territorio boscato provinciale, e quindi definisce un quadro di interventi coordinati che dovranno essere iniziati nei prossimi due anni, anche se i lavori di ricostituzione dei boschi distrutti, in buona parte anche tramite rimboschimenti artificiali, saranno necessariamente realizzati e proseguiranno negli anni successivi.

Il Piano individua i soggetti attuatori che avranno il compito di realizzare gli interventi previsti per i diversi ambiti territoriali. Tra essi, oltre alla Provincia, i comuni amministrativi, i comuni proprietari di boschi, le Asuc e gli altri soggetti che hanno subito danni significativi, quali Consortele, Regola Feudale di Predazzo, Magnifica Comunita’ di Fiemme e Regole di Spinale Manez.

Il Piano indica inoltre un’analisi dei costi degli interventi previsti nel periodo di sua validita’, pari a piu’ di 21 milioni di euro, sostanzialmente riferibili agli interventi di sistemazione e in parte di nuova realizzazione delle infrastrutture forestali (viabilita’ e piazzali di deposito di legname a valenza in parte locale e in parte provinciale), mentre la previsione dei costi necessari agli interventi di ripristino e rimboschimento dei boschi danneggiati sara’ realizzata in un successivo stralcio.