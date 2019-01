Maltempo Trentino: strade transitabili, rischio ghiaccio

A seguito della nevicata registratasi nella notte in Trentino, oggi Meteotrentino prevede cielo molto nuvoloso con qualche debole precipitazione residua a est ma anche schiarite nel corso del pomeriggio.

Tutte le strade principali sono transitabili: la Provincia raccomanda di viaggiare con prudenza per la presenza di possibili tratti ghiacciati, in considerazione delle basse temperature, soprattutto in quota.