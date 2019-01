No votes yet.

La nevicata caduta questa mattina in Veneto e in Friuli Venezia Giulia – spiega la Concessionaria in una nota – non ha creato particolari disagi al traffico lungo la rete autostradale, anche grazie al trattamento di sale operato a partire da ieri. Sono state undici le macchine spargisale entrate in azione ieri sera, a partire dalla tratta della Destra Tagliamento e della A28. L’attivita’ e’ poi proseguita nella parte terminale della A34 Villesse-Gorizia e nel tratto Lisert-Sistiana. Complessivamente sono stati utilizzati 90 metri cubi di sale.

Proseguirà in serata l’attività di spargimento sale sulla rete autostradale di Autovie Venete per evitare la formazione di ghiaccio al suolo con l’abbassamento delle temperature.

Maltempo Trieste, Autovie: "Prosegue l'attività di spargimento sale"

