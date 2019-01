Maltempo in Valle d’Aosta: vento forte, problemi a impianti

Forti raffiche di vento si registrano in queste ore in Valle d’Aosta: annullato a Cervinia lo spettacolo di fuochi artificiali e la fiaccolata prevista per oggi, dopo il rinvio deciso il 30 dicembre.

A Cime Bianche si sono registrati picchi di 53 km/h in base ai dati rilevati dal Centro funzionale regionale.

Alcuni impianti sono temporaneamente chiusi (comprensorio del Monterosa ski, al colle di Frachey e al colle Sarezz).

L’ufficio meteo regionale prevede per oggi, a 3.000 metri, venti localmente forti in attenuazione; foehn irregolare nelle valli in attenuazione.