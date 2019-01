Maltempo Veneto, Zaia: 3 milioni di euro nel conto corrente della Regione

“Siamo arrivati a 3 milioni di euro. E i bonifici continuano ad affluire sul conto corrente della Regione aperto per raccogliere fondi da utilizzare a sostegno delle popolazioni e dei territori colpiti dalla devastante ondata di Maltempo di fine ottobre“: lo ha reso noto il governatore del Veneto Luca Zaia in un post su Facebook. “Il grande cuore dei veneti si sta manifestando ogni giorno di piu’ con una generosita’ commovente rappresentata in egual misura da grandi aziende che hanno versato migliaia di euro e di gente comune, che ha donato cio’ che poteva“.

Zaia spiega di essere “il primo ad essere quasi incredulo di fronte a tanta spontanea, meravigliosa generosita’. Che altro dire? Tre volte grazie e so che non basta a compensare questa straordinaria gara di solidarieta’“.