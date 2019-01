Maltempo, Coldiretti: allarme gelo per verdure e ortaggi

“Il forte e repentino abbassamento della temperatura accompagnato da gelate anche in pianura mette a rischio verdure e ortaggi coltivati in pieno campo. E’ l’allarme lanciato dalla Coldiretti per lo sbalzo termico improvviso.

A preoccupare gli agricoltori – sottolinea la Coldiretti – sono i seri danni per le colture che sono impreparate di fronte al drastico ed improvviso calo della colonnina di mercurio. Nelle produzioni orticole di pieno campo, con temperature a lungo sotto lo zero sono a rischio le coltivazioni invernali in campo come cavoli, verze, cicorie e broccoli.

Lo sbalzo termico – conclude la Coldiretti – arriva dopo un 2018 segnato da un andamento climatico anomalo con caldo, siccita’ alternati a violenti temporali che hanno causato danni di oltre un miliardo e mezzo all’agricoltura.