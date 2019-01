Maltempo, Viabilità Italia: “Le autostrade sono tornate transitabili”

Sono stati risolti i problemi segnalati sulle autostrade A2, A16 e A14, e tutte la tratte autostradali delle regioni colpite dai fenomeni nevosi risultano transitabili senza difficoltà. Lo comunica Viabilità Italia, che fa poi il punto in particolare sulla situazione in Sicilia.

Sull’isola, la circolazione risulta regolare in autostrada, sebbene sulla A19 e sulla A20 permanga l’obbligo di circolazione con catene a bordo o con pneumatici invernali; mentre, sulla viabilità ordinaria, a causa di nevicate ancora in atto a quote collinari, la SS117 è temporaneamente chiusa alla circolazione tra il Km 17+250 ed il Km 39+800 – nel tratto Nicosia-Mistretta – e rimangono rallentamenti sui tratti più elevati delle altre statali delle province di Messina, Catania ed Enna.

Per quanto riguarda invece la circolazione ferroviaria, Viabilità Italia ricorda che il Gruppo FS Italiane ha attivato, da giovedì scorso, la fase di emergenza lieve dei Piani neve e gelo su alcune linee ferroviarie del Centro e Sud Italia e che “in media, sono garantiti circa il 70% dei servizi commerciali regionali”.