Maradona ricoverato ieri a Buenos Aires, dimesso dopo poche ore

Diego Armando Maradona è stato ricoverato ieri nella Clinica Olivos di Buenos Aires in seguito ad un’emorragia gastrica, ma è stato dimesso poche ore dopo e “sta bene“: lo ha assicurato la figlia Dalma.

Il Pibe de Oro, accompagnato dalle figlie Dalma e Giannina, ha raggiunto l’ospedale per sottoporsi ad una serie di esami medici, quando è stato scoperto il problema e i medici hanno deciso di ricoverarlo per tenerlo sotto osservazione. Poche ore dopo è stato dimesso.

“A tutti quelli che si sono veramente preoccupati per mio padre dico che sta bene“, ha scritto su twitter Dalma.

A una radio locale Maradona ha dichiarato di “essere entrato in clinica a 58 anni e di esserne uscito a 50“, senza fornire altri dettagli.