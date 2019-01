Mareggiata del 29 ottobre 2018: Santa Margherita Ligure guida il progetto di ripristino della diga

Il Comune di Santa Margherita Ligure guiderà il progetto di messa in sicurezza e ripristino della diga di sopraflutto del porto danneggiata dalla mareggiata del 29 ottobre 2018: l’Amministrazione ha deciso di stanziare circa 150mila euro per attribuire l’incarico di progettazione e anticipare i tempi e avere un progetto pronto nel momento in cui verranno reperiti i finanziamenti.

“Mettere in sicurezza il nostro porto oggi vuol dire mettere in sicurezza tutta la città. E’ quindi un tema di protezione civile,” ha dichiarato il vicesindaco Emanuele Cozzio.