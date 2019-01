Marina militare: ferito sottufficiale della nave Bergamini

Un sottufficiale della Marina militare, il primo maresciallo Gioacchino Verde, questa mattina è rimasto ferito in un incidente avvenuto presso la Stazione Navale Mar Grande della marina Militare a Taranto, durante la manovra di ormeggio della fregata Bergamini in seguito alla rottura accidentale di un cavo d’ormeggio, che lo ha colpito.

Il sottufficiale, ferito ma cosciente, è stato soccorso dal personale medico di bordo e successivamente trasportato presso l’ospedale Santissima Annunziata di Taranto dove è in corso un intervento chirurgico. Sono in corso accertamenti per fare luce sulle cause dell’incidente.