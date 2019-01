Cultura: il 2019 è l’anno di Matera capitale europea

Il 2019 è l’anno di Matera capitale europea della cultura insieme a Plovdiv (Bulgaria): è la quarta città italiana a fregiarsi di questo prestigioso riconoscimento dopo Bologna, Genova e Firenze.

La città dei Sassi è stata proclamata capitale europea della cultura nel 2014, grazie al dossier ”Open Future” che è imperniato sul connubio tra innovazione e storia millenaria. Un esempio di questo connubio è la valorizzazione degli archivi storici che avranno nuova vita sia con una mostra sia con il programma Istituto Demo Etno-Antropologico. L’altro pilastro, oltre I-Dea, è la Open Design School, già attiva.

La Fondazione Matera-Basilicata2019 ha già ricevuto il simbolico testimone da La Valletta (Malta), capitale nell’anno appena trascorso.

Il Capodanno in piazza è stata la prova generale per i grandi eventi.

Quest’anno sono previste 50 produzioni e co-produzioni culturali, cinque grandi mostre, con una programmazione costante per 48 settimane. Ogni mese quattro mostre in contemporanea; ogni settimana almeno due eventi. Si comincia con l’inaugurazione europea del 19 gennaio, giorno in cui si inaugura anche la Cava del Sole, il palcoscenico ufficiale degli eventi targati Matera2019.