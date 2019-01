Please wait...

Coinvolti una cinquantina di veicoli tra le località di Primolano e Grigno, nel territorio di Cismon del Grappa (Vicenza). L’arteria, in entrambe le direzioni, e’ rimasta chiusa per circa sette ore.

Riaperto poco dopo le 14 il tratto di statale della Valsugana , che era stato chiuso dalle prime ore di stamattina in seguito a un maxitamponamento .

Maxitamponamento sulla SS47 Valsugana: il traffico torna regolare

