Meningite: un caso nel Fiorentino, profilassi per i contatti

Caso di meningite meningococcica in provincia di Firenze: la paziente colpita è ricoverata al policlinico di Careggi, e l’unita’ funzionale igiene pubblica e nutrizione dell’area fiorentina ha attivato l’indagine epidemiologica e avviato la profilassi per i contatti stretti.

L’inchiesta epidemiologica da parte del personale è in corso. L’Azienda sta già provvedendo a contattare direttamente i contatti stretti per i quali è opportuna la profilassi.