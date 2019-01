Messico: nuova esplosione di un oleodotto, non ci sono vittime

Una nuova esplosione, con conseguente incendio, si è registrata in un oleodotto in Messico mentre delle persone provavano a sottrarre del carburante: non si hanno notizie di vittime, secondo quanto riferito dal governatore dello Stato di Hidalgo.

L’incidentesi è verificato nella città di San Agustin Tlaxiaca, a una cinquantina di km dal luogo in cui lo scorso 18 gennaio a Tlahuelilpan un altro oleodotto era esploso: dei ladri avevano creato delle falle nei tubi e centinaia di persone si erano radunate per raccogliere il carburante.