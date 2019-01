Milano: un anno fa l’incidente ferroviario di Pioltello

Un anno fa l’incidente ferroviario di Pioltello, alle porte di Milano: il 25 gennaio 2018 il deragliamento del treno regionale 10452 di Trenord provocò 3 morti e 46 feriti.

“Le donne e gli uomini di Rete Ferroviaria Italiana rinnovano la propria vicinanza e il più sentito cordoglio ai familiari delle vittime e a quanti sono stati coinvolti nel tragico evento la mattina del 25 gennaio 2018“: riporta in un comunicato Rfi, che “conferma l’impegno per garantire, attraverso il proprio lavoro, i più elevati standard di sicurezza dell’infrastruttura ferroviaria e migliorare costantemente l’esperienza di viaggio delle persone che usano quotidianamente il treno per i propri spostamenti“.