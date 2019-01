Montagna: alpinista cade in dirupo in Valtellina, salvato

Un alpinista è stato salvato nella notte dal Soccorso Alpino della VII Delegazione di Valtellina e Valchiavenna e dai militari del Sagf della Guardia di Finanza: il 56enne era precipitato in un dirupo nella zona del ghiacciaio dei Forni, nel territorio comunale di Valfurva (Sondrio), e si trovava in uno stato di ipotermia.

Si era avventurato in montagna per un’escursione con le ciaspole e non era più rientrato, facendo scattare l’allarme: è stata la moglie a chiedere aiuto.

L’operazione di soccorso è stata ostacolata, oltre che dall’oscurità, anche da una tormenta di neve.

L’uomo è stato trasportato con un’ambulanza all’ospedale Morelli di Sondalo (Sondrio) per i vari traumi subiti nella caduta e lo stato di ipotermia.