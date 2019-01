Montagna: donna si perde durante escursione nei boschi in Piemonte, rintracciata dal soccorso alpino

Una donna ha trascorso la notte all’addiaccio in montagna, nei pressi di Arola (VCO), dopo essersi smarrita durante un’escursione nei boschi: la 40enne è stata rintracciata stamattina dal soccorso alpino.

Le ricerche della donna erano scattate ieri sera dopo l’allarme dato in paese. In azione soccorso alpino, vigili del fuoco e guardia di finanza. Stamattina la donna, visibilmente provata dal freddo della notte, è stata portata in ospedale per le cure.