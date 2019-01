Montagna: soccorso escursionista dopo notte in bivacco sulla Majella

Raggiunto questa mattina da un elicottero dei Vigili del Fuoco e dai soccorritori della Guardia di Finanza un escursionista che ha trascorso la notte all’interno del bivacco Fusco, a quota 2.455 metri di quota sulla Majella: il 45enne è in buone condizioni di salute, a parte un principio di assideramento ad un piede per il quale gli sono state prestate cure dal personale del 118 presente con un’ambulanza nel comprensorio Passolanciano-Mammarosa. L’escursionista aveva raggiunto il bivacco dove ha trascorso la notte fra il 30 e il 31 dicembre ma non era riuscito a riprendere la via del ritorno a causa di neve e nebbia.