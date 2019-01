Due giovani in difficoltà sul Monte Cimone: recuperate dal Soccorso Alpino

Intervento del Soccorso Alpino della stazione “Monte Cimone” sull’Appennino modenese, nella tarda serata di ieri per due giovani trovatesi in difficoltà durante la discesa dalla vetta, a causa del ghiaccio, a quota 2.165 metri.

La squadra di quattro tecnici e un sanitario, attivata dai carabinieri, ha raggiunto sui gatti delle nevi la località Pian Cavallaro assieme al personale dell’aeronautica militare. Le due ragazze sono state trovate in buono stato di salute e riaccompagnate in sicurezza fino alle loro auto.