Napoli, maltempo di fine ottobre 2018: riapre domani il Parco Virgiliano

A Napoli riapre domani sabato 19 gennaio il Parco Virgiliano, o “parco delle Rimembranze”, chiuso per ragioni di sicurezza a seguito dei danni riportati nella bufera di vento di fine ottobre.

Nelle prossime settimane saranno riaperti alcuni altri parchi cittadini, chiusi in via precauzionale, a partire dal parco San Gaetano Errico di via delle Galassie nel quartiere Secondigliano ed il Parco del Poggio. Il Virgiliano rimarra’ aperto, fino al 30 aprile 2019, dalle ore 07:00 alle ore 21:00, dal lunedi’ al venerdi’ e dalle ore 07:00 alle ore 22:00 il sabato e la domenica (orario invernale).