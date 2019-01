Neve a Bologna: i ragazzi chiedono scuole chiuse e il Comune risponde “studiate”

I vigili del fuoco del comando di Bologna sono impegnati in numerosi interventi dalle 19 di ieri a causa delle avverse condizioni meteo che hanno colpito la provincia di Bologna, soprattutto per emergenze dovute alle abbondanti nevicate.

I Comuni interessati sono Vergato, Gaggio Montano, Pianoro, Bentivoglio e Medicina.

Le squadre hanno recuperato alcuni veicoli finiti fuori strada per il manto stradale scivoloso e messo in sicurezza veicoli coinvolti in scontri e tamponamenti.

Complessivamente durante la notte e nelle prime ore della mattinata gli interventi sono stati una decina, tra incidenti stradali e rami pericolanti.

Con la neve che ieri sera cadeva su Bologna e provincia alcuni ragazzi speravano nella chiusura odierna delle scuole, tanto da arrivare a chiederlo anche sul profilo Instagram del Comune che pero’ ha replicato con un po’ di ironia: “Meglio studiare e andare a letto!“. “Cari studentesse e cari studenti, vi stiamo leggendo e vi capiamo anche“. “Del resto chi non ha mai sognato la scuola chiusa per neve magari proprio il giorno della verifica?”

Il Comune ricorda che per chiudere le scuole è necessaria un’ordinanza del sindaco e quindi di “tanta neve” oppure di assenza di “condizioni di sicurezza necessarie“: “C’e’ solo un po’ di neve come succede normalmente d’inverno in una citta’ del nord come Bologna. Quindi, meglio studiare un po’ e poi andare a letto. Le scuole domani sono aperte“.