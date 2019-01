Neve in Turchia: diversi voli cancellati negli aeroporti di Istanbul

Forti nevicate si sono abbattute sul nordovest della Turchia, in Marmara e Tracia: diversi voli sono stati cancellati negli aeroporti Ataturk e Sabiha Gokcen di Istanbul.

La Turkish Airlines ha annunciato oggi la cancellazione di diversi voli interni e dei voli internazionali per Salonicco e Kosice.

Chiuse decine di scuole in diverse città del nordovest del Paese, tra cui Kirklareli, dove la neve ha raggiunto i 30 cm di accumulo.

E’ atteso nelle prossime ore un ulteriore peggioramento delle condizioni meteo.