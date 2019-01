Please wait...

No votes yet.

Rate this item: 1.00 2.00 3.00 4.00 5.00 Submit Rating

L’evento – riporta l’Agenzia Spaziale Italiana – è organizzato da IAA, CONAE, Istituto Colomb e Università di San Martìn. E’ aperta la call for papers: sarà possibile presentare gli abstract fino al 31 marzo 2019.

Dall’11 al 15 novembre 2019 l’Istituto Colomb di Buenos Aires ospiterà il secondo “ IAA Latin American Symposium on Small Satellites: Advanced Technologies and Distributed Systems “.

article

1203618

MeteoWeb

Nuove tecnologie: a novembre il simposio latino-americano IAA sui piccoli satelliti

Dall’11 al 15 novembre 2019 l’Istituto Colomb di Buenos Aires ospiterà il secondo “IAA Latin American Symposium on Small Satellites: Advanced Technologies and Distributed Systems“. L’evento – riporta l’Agenzia Spaziale Italiana – è organizzato da IAA, CONAE, Istituto Colomb e Università di San Martìn. E’ aperta la call for papers: sarà possibile presentare gli abstract

http://www.meteoweb.eu/2019/01/nuove-tecnologie-novembre-simposio-latino-americano-iaa-piccoli-satelliti/1203618/

http://www.meteoweb.eu/wp-content/uploads/2018/01/satellite-italia-from-space.jpg

spazio

NEWS