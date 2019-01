Open Days all’ESA-ESRIN: porte aperte alle scuole dall’11 al 15 marzo

Circa 1.500 studenti si riverseranno ai cancelli dell’ESA-ESRIN tra l’11 ed il 15 marzo per le giornate Open Days, una preziosa occasione per i ragazzi e per i loro insegnanti per saperne di più dell’ESA e dei suoi diversi progetti spaziali.

L’ESA darà il benvenuto agli alunni delle scuole elementari (classi terze, quarte e quinte) nei giorni 11, 12 e 13 marzo, ed agli studenti delle scuole medie il 14 e 15 marzo. Le scuole possono inviare la richiesta online per chiedere di partecipare agli Open Days. La precedenza sarà data alle scuole che non hanno mai partecipato. Le scuole selezionate saranno informate prima della metà di febbraio.

I laboratori spaziali saranno in agenda per l’intera settimana, coprendo i temi di osservazione della Terra, vita nello spazio, lanciatori ed Oggetti Vicini alla Terra (NEO).

I ragazzi potranno vedere con i propri occhi come vengono utilizzati i dati ricavati dai satelliti di Osservazione della Terra, con la visita alla nuovissima area espositiva dell’ESA.

E, se le condizioni meteo lo permetteranno, avremo anche il nostro famoso lancio del razzo!

La visita è completamente gratuita e prevede una giornata intera di attività. Saranno ammessi un massimo di 50 studenti per scuola, per permettere a più scuole di partecipare.