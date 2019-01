Osservazione della Terra: pubblicato il nuovo logo della missione PRISMA

Il nuovo logo della missione PRISMA dell’Agenzia Spaziale Italiana è stato ufficializzato.

L’idea centrale riprende alcuni aspetti stilizzati della missione: il profilo del satellite, l’osservazione della Terra con un payload iperspettrale e un prisma. Il logo include inoltre l’iscrizione che riporta gli attori principali: l’Agenzia Spaziale Italiana ed il team industriale del RTI formato da OHB Italia e LEONARDO.

PRISMA (PRecursore IperSpettrale della Missione Applicativa), è un satellite dell’ASI di osservazione della Terra dotato di innovativa strumentazione elettro-ottica composta da uno spettrometro ad immagini in grado di acquisire prodotti VNIR (Visible and Near-InfraRed) e SWIR (Short-Wave InfraRed) con una risoluzione spaziale di 30 metri e da una camera pancromatica con risoluzione spaziale di 5 metri.

La missione, caratterizzata da alte prestazioni radiometriche e spettrali, potrà dare un contributo senza precedenti all’osservazione dallo spazio delle risorse naturali e allo studio dei principali processi ambientali (es. interazioni tra atmosfera, biosfera e idrosfera; osservazione dei cambiamenti dell’ambiente e del clima a livello globale; effetti delle attività antropiche sugli ecosistemi).