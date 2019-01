Palazzo in fiamme nel torinese: tre bambini salvati dai carabinieri

Tre bambini che insieme alla loro madre si erano rifugiati su un balcone per sfuggire all’incendio di una palazzina sono stati salvati dai carabinieri. Due dei militari sono rimasti intossicati. E’ successo nel tardo pomeriggio di ieri a Carmagnola, in provincia di Torino, in uno stabile di proprieta’ comunale in uso a famiglie disagiate. Le fiamme, secondo i primi rilevamenti, si erano scatenate al piano terra, dove erano accatastate delle masserizie. Insieme ai vigili del fuoco sono intervenuti i carabinieri in forza stazione cittadina dell’Arma, i quali, in un alloggio al primo piano, hanno recuperato messo in salvo i ragazzini con la madre, una romena di 31 anni. Tutti, a scopo precauzionale, sono stati portati all’ospedale Santa Croce di Moncalieri, mentre i due militari sono andati al ‘San Lorenzo’ di Carmagnola, dove sono stati trattenuti per accertamenti. La struttura e’ stata dichiarata agibile e tutti i residenti hanno fatto rientro nei loro appartamenti.