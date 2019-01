Papa Francesco ai genitori: “E’ normale che litighiate, ma non fatelo mai davanti ai vostri figli”

“Non litigate mai davanti ai vostri bambini“. E’ la raccomandazione che Papa Francesco fa ai genitori, durante l’omelia della messa per il Battesimo di Cristo celebrata nella Cappella Sistina, dove ha amministrato il battesimo a 27 neonati, figli di dipendenti del Vaticano. “Mi permetto un consiglio: mai litigare davanti ai bambini. E’ normale che gli sposi litighino. Ma fatelo in modo che loro non vedano: voi non sapete l’angoscia che i bambini sentono quando i genitori litigano“. “Il vostro compito – ha esortato il Pontefice – è trasmettere loro la fede a casa. Prima di studiarla la fede va trasmessa e va trasmessa nel dialetto della famiglia. Questo è il vostro compito trasmettere con l’esempio insegnando ad esempio a farsi il segno della croce, ci sono dei bambini che non sanno farselo. E’ importante trasmettere con la vostra vita di fede, che vedano l’amore dei coniugi, la pace della casa“.