Buon Anno 2019! Dal 45 a.C. ai giorni nostri, ecco perché il primo giorno del Nuovo Anno si festeggia l’1 Gennaio

Siamo vicinissimi all’inizio del 2019, che scoccherà tra qualche ora, alla mezzanotte dell’1 gennaio. Ovviamente è tutto un fermento di feste, celebrazioni e buoni propositi, ma vi siete mai chiesti perché festeggiamo il Capodanno proprio l’1 gennaio? Ecco come è iniziato tutto nel 45 a.C. e come la tradizione è giunta ai giorni nostri.

Il calendario giuliano

“All’epoca, il calendario romano che veniva osservato aveva solo 10 mesi, quindi l’1 marzo era il primo giorno del Nuovo Anno. L’Antica Mesopotamia ha istituito il concetto di questa celebrazione circa 2.000 anni prima della nascita di Cristo”, spiega Michael Hart, autore e radiocommentatore di storia, politica e cultura. Nel mese di marzo, i Babilonesi seguivano la prima luna nuova dopo l’equinozio di primavera, celebrando il nuovo anno con un festival chiamato Akitu, secondo gli storici.

La nuova data dell’1 gennaio entrò in vigore dopo che Giulio Cesare, non molto tempo dopo essere diventato dittatore di Roma, decise che il tradizionale calendario romano avesse bisogno di qualche profondo cambiamento. Il calendario romano precedentemente usato, che era stato introdotto durante il VII secolo a.C., comprendeva 12 mesi lunari di 29 o 30 giorni, che facevano 355 giorni ogni anno. Prima del 45 a.C., il calendario romano presentava dei problemi, incluso l’uso improprio di coloro che invece avrebbero dovuto supervisionarlo, sotto forma di aggiunte di giorni per interferire con le elezioni o per prolungare qualche regola politica di un leader. Anche il tentativo di seguire il ciclo lunare non produsse risultati, perché il calendario aveva spesso bisogno di correzioni a causa dello sfasamento con le stagioni.

Seguendo il consiglio dell’astronomo egizio Sosigene, Giulio Cesare optò per rinunciare al ciclo lunare in favore dell’anno solare, come gli egizi. Sotto il calendario giuliano, l’anno era costituito da 365 giorni più un quarto di giorno e Cesare aggiunse anche un giorno al mese di febbraio ogni 4 anni.

Anche se il calendario giuliano era ampiamente utilizzato, alcune aree scelsero ancora di utilizzare le date di marzo e settembre per segnare l’inizio del nuovo anno. Durante il Medioevo, celebrare il primo giorno dell’anno l’1 gennaio andò in disuso. “Secondo alcune fonti, il giorno del Nuovo Anno era celebrato anche il 25 dicembre e il 25 marzo, ma fu ristabilito l’1 gennaio da Papa Gregorio XIII”, spiega la storica Nicole DeRise.

Il calendario gregoriano

Negli anni del 1570, la Chiesa romana si rese conto di un problema con il calcolo di Cesare e Sosigene del corretto valore dell’anno solare. L’errore causò l’aggiunta di 7 giorni al calendario entro l’anno 1000 e di 10 giorni entro la metà del XV secolo, secondo quanto riportato dagli storici. Per risolvere il problema, Papa Gregorio XIII propose la creazione di un nuovo calendario: il calendario gregoriano entrò in vigore nel 1582. Cancellò 10 giorni dal calendario di quell’anno e poiché il calendario giuliano aveva più anni bisestili del necessario, Gregorio XIII stabilì anche una regola secondo cui gli anni la cui numerazione è multipla di cento sarebbero stati bisestili solo è multipla anche di 400, mentre tutti gli anni la cui numerazione è multipla di 4 rimanevano bisestili.

I Paesi cattolici europei accettarono subito il calendario gregoriano, ma Protestanti e Ortodossi orientali resistettero al cambiamento. Questo significò che alcuni Paesi e alcune colonie, inclusa la Gran Bretagna fino al 1752 e la Russia fino al 1918, continuarono ad usare il calendario giuliano per qualche tempo. Da quando il calendario gregoriano è entrato in vigore, gran parte del mondo ha riconosciuto il giorno del Nuovo Anno nella data dell’1 gennaio, anche se molte culture del mondo festeggiano l’inizio del Nuovo Anno in date diverse nel corso di tutto l’anno. Tutte le culture, siano esse antiche o moderne, svolgono le proprie cerimonie per il primo giorno dell’anno sulla base delle proprie credenze religiose, secondo Hart. “Tuttavia, poiché la maggior parte delle fedi religiose riconosce la nascita storica di Gesù di Nazareth e poiché il calendario gregoriano è ampiamente accettato nel mondo, la ricorrenza è l’1 gennaio”, conclude.