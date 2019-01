Maltempo Piemonte, arriva la neve: scuole chiuse ad Asti l’1 e 2 Febbraio

In considerazione della nevicata in arrivo tra stanotte e domani, tutte le scuole di ogni ordine e grado, gli asili e le scuole d’infanzia di Asti saranno chiuse domani 1 Febbraio e sabato 2 Febbraio: lo ha disposto il sindaco Maurizio Rasero in una ordinanza che ha firmato questa mattina.

Si tratta di “un provvedimento necessario preso per la prima volta da quando sono sindaco – ha spiegato Rasero – per non appesantire la circolazione stradale e la viabilità, ma soprattutto per una questione di sicurezza“.