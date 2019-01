Maltempo Toscana: a Pistoia neve in città e in collina, niente scuole chiuse

Nevica a Pistoia, in città e collina: non si registrano particolari criticità e di conseguenza, per il momento, non è prevista l’interruzione delle lezioni scolastiche.

Il personale del cantiere comunale, delle ditte esterne e delle Proloco, coordinati dalla protezione civile, sono operativi già dalle 22 di ieri, mercoledì 30 gennaio, con i mezzi spargisale su tutto il territorio comunale, sia in collina che in città. L’attività è ripresa, poi, questa mattina alle ore 4 e un ulteriore passaggio è stato attuato a metà mattinata, verso le 9.30.

Nello specifico, il personale del cantiere comunale sta lavorando in pianura e nelle zone pedecollinari (Lupicciano, Baggio, Villa di Baggio, Santomoro Iano, Sammommé, Germinaia, Valdibrana, Torbecchia, Arcigliano), mentre le tredici ditte esterne si stanno occupando della parte montana fino a Orsigna. Particolare attenzione è stata posta nello spargimento di sale in prossimità delle aree pubbliche maggiormente frequentate, come le scuole, l’ospedale, la stazione ferroviaria e gli uffici pubblici, su marciapiedi, strade e ponti.

I fiocchi di neve potrebbero cadere in città fino al primo pomeriggio e portare ad accumuli al suolo di scarsa rilevanza. I mezzi spazzaneve comunali sono in azione in alcune zone collinari da metà mattinata di oggi, giovedì 31 gennaio. A quota maggiore sono attivi i mezzi delle ditte esterne. Sono interessate le località di Cireglio, Baggio, Villa di Baggio, Iano, Pracchia, Orsigna, Passo della Collina, Spedaletto, Sanmommè, Pian di Giuliano.

In questi giorni di freddo con temperature prossime allo zero, anche in assenza di neve, il personale del cantiere comunale, le ditte esterne e le Proloco, coordinati dalla protezione civile del Comune, hanno continuato a lavorare quotidianamente per liberare dal ghiaccio le principali strade del territorio comunale. I mezzi spargisale sono attivi ogni mattina, a partire dalle ore 5.30 fino alle 8, e nel pomeriggio dalle 17 alle 19. In caso di necessità, gli interventi vengono attivati anche in altre fasce orarie.

Il Comune di Pistoia è dotato di un Piano di protezione civile comunale che indica, anche in caso di allerta per neve o ghiaccio, le procedure da seguire in caso di emergenza.