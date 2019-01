Ponte Morandi, Toti: “Il 2019 sarà un anno di rinascita e ripartenza per Genova”

“A 153 giorni dal crollo del Ponte Morandi una preghiera per le 43 vittime e per le loro famiglie. Il nostro impegno costante per far tornare Genova alla normalità. Il 2019 sarà l’anno della rinascita e della ripartenza di Genova! Non ci fermiamo“: lo ha scritto su Facebook il presidente della Regione Liguria, Giovanni Toti. “In questi 5 mesi abbiamo inaugurato la nuova via della Superba, riaperto la linea ferroviaria che passa sotto il Ponte e collega Rivarolo a Sampierdarena, aperto la strada a mare Lungomare Canepa, inaugurato un nuovo parcheggio di interscambio al Campasso, riaperto via 30 Giugno, corso Perrone e via Perlasca, aperto la rampa sopraelevata che collega il casello di Genova Aeroporto alla Guido Rossa, avviato 300 assunzioni negli enti locali per fronteggiare l’emergenza e stabilito i criteri definitivi per il risarcimento dei danni a imprese, lavoratori e autotrasportatori“.