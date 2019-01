Ponte Morandi, Toti: “A fine anno vedremo il viadotto già nelle sue strutture essenziali”

“Credo che a fine anno vedremo un ponte già nelle sue strutture essenziali e mi auguro che in quelle date si possa iniziare a pensare, settimana più settimana meno, alla sua apertura. Fine ’19 inizio del ’20. Poi dipende dal vento, dalla pioggia, da cosa si troverà nelle case da demolire sotto il ponte (amianto, materiali pericolosi), le variabili sono ancora tante e non abbiamo tutti i dati in mano“: lo ha dichiarato Giovanni Toti, presidente della Regione Liguria, ospite de ‘L’Intervista’ di Maria Latella su Sky Tg24, in riferimento alla ricostruzione del Ponte Morandi a Genova.