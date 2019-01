Previsioni Meteo Lombardia: poche nuvole e temperature nella media

“Per tutto il periodo sulla Lombardia correnti in quota dai quadranti settentrionali: assenza di precipitazioni salvo modeste nevicate sulla fascia alpina di confine, frequenti schiarite, rinforzi del vento a tratti sulla Pianura e più frequenti in montagna, anche a carattere di foehn. Temperature intorno alla norma del periodo salvo scostamenti in eccesso anche importanti durante gli episodi di foehn“: lo si legge nel bollettino meteo dell’Arpa regionale.

Domani in prevalenza poco nuvoloso, a tratti variabile per la formazione di nubi stratiformi a quote medio-alte; addensamenti localmente più insistenti sulla fascia alpina di confine.

Precipitazioni: assenti.

Temperature: minime stazionarie, in leggero aumento sulla Pianura occidentale; massime in lieve diminuzione, stazionarie sulla Pianura occidentale. In Pianura minime tra -2 e 0 °C, localmente intorno a 3°C sull’Alta Pianura Occidentale; massime tra 6 e 9°C, localmente fino intorno a 10 °C sull’Alta Pianura Occidentale.

Zero termico: intorno a 1000 metri.

Venti: in pianura deboli o a tratti moderati da nord o ovest con i maggiori rinforzi sulla parte occidentale. In montagna moderati o forti da nord tendenti a ruotare da nord-est.