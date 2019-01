Previsioni Meteo Lombardia: cielo sereno e temperature minime in calo

“Correnti settentrionali stabili interessano la regione almeno fino a lunedì e determinano in Lombardia cielo prevalentemente sereno con vento a tratti forte sui rilievi settentrionali di confine, dove tra sabato e domenica si addenserà qualche nube con deboli nevicate. Altrove precipitazioni assenti con gelate notturne e temporanei effetti di favonio“: questo il consueto bollettino pubblicato da Arpa Lombardia.

Domani cielo sereno o poco nuvoloso ovunque, con addensamenti a ridosso delle creste alpine di confine; a tratti velato nel pomeriggio.

Temperature minime in moderato calo tra -5 e -2 gradi, massime stazionarie o in lieve calo tra 3 e 6 gradi.

Venti in pianura deboli occidentali, in montagna moderati o forti da nord.

Gelate diffuse in pianura.