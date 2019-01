Previsioni Meteo Lombardia: domenica neve su Alpi e Prealpi

“Oggi e parzialmente domani flusso settentrionale con interazione orografica a tratti: temporanei e locali rinforzi di foehn, più significativi ed estesi oggi sul Nordovest. Domenica avvicinamento di una depressione da nordovest, con afflusso di aria fredda, in transito verso est nel corso di lunedì: domenica cielo coperto con nevicate deboli diffuse su Alpi e Prealpi, non escluse a tratti anche in pianura; lunedì variabile con instabilità residua sui settori orientali. Tra martedì e mercoledì flusso occidentale a curvatura ciclonica, con affidabilità previsionale medio-bassa“: lo riporta il bollettino meteo odierno di Arpa Lombardia.