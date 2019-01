Previsioni Meteo Lombardia: cielo coperto e poca neve, temperature in rialzo

“Un nucleo depressionario freddo in discesa da nord verso il Mediterraneo determina tra oggi e la mattina di domani tempo debolmente perturbato, con deboli nevicate sui settori meridionali della regione. Rapido miglioramento dalle ore centrali di domani: fino a sabato flusso settentrionale asciutto con cielo sereno e favonio nelle valli venerdì. Tra sabato e domenica discesa di un nuovo minimo dai paesi Baltici: nuvolosità in aumento ma con precipitazioni che probabilmente interesseranno la Lombardia solo marginalmente“: lo riporta il bollettino meteo di Arpa Lombardia.

Domani di notte sui settori meridionali cielo molto nuvoloso o coperto, altrove irregolarmente nuvoloso; rapide schiarite da nord al mattino, poi sereno o poco nuvoloso ovunque salvo addensamenti sulle Alpi di confine.

Precipitazioni assenti, salvo deboli nevicate residue sui settori più meridionali della regione di notte.

Temperature minime stazionarie o in lieve aumento, massime in lieve aumento. In pianura minime tra -4 e -1 °C, massime tra 5 e 7 °C.

Zero termico in risalita nella giornata fino a 800 metri.

Venti in pianura da est, fino a moderati su Appennino e Mantovano, tendenti nella giornata ad attenuarsi e ruotare da nord; in montagna moderati settentrionali, in locale rinforzo dal pomeriggio.