Il principe Filippo coinvolto in incidente d’auto, “è sconvolto e sotto shock”

Il principe Filippo, consorte 97enne della regina Elisabetta II, “è sconvolto e sotto shock” dopo un incidente d’auto nel quale la sua Land Rover è finita rovesciata su un fianco: si trovava al volante, ed è rimasto illeso, ma due persone che si trovavano in un altro veicolo sono rimaste ferite in modo lieve.

L’incidente si è verificato ieri pomeriggio nei pressi della tenuta di Sandringham, in Norfolk: lo ha reso noto la polizia e Buckingham Palace.

Secondo quanto riportato dalla BBC, l’auto del principe Filippo stava uscendo dal viale di Sandringham per immettersi sulla strada principale quando si è scontrata con una Kia: un testimone ha riferito a “The Sun” che Filippo è stato estratto dalla sua auto rovesciata “cosciente“, ma “molto sconvolto e sotto shock“.

In auto con il principe, che nel 2017 si è ritirato a vita privata, era presente anche un’altra persona, probabilmente la sua guardia del corpo.